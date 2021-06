Le groupe Wanty a commencé à "déconstruire" la centrale électrique des Awirs

C’est un gigantesque chantier qui vient de démarrer, dans la banlieue flémalloise : le démantèlement de la vieille centrale électrique du groupe Engie, condamnée depuis qu’elle a épuisé ses certificats verts. Vieille ? Elle date des années cinquante, et c’est en fait un complexe de cinq chaudières : l’usine a brûlé du charbon, du fioul, du gaz et pour finir des pellets. Il va en coûter une douzaine de millions pour assainir le site.

Des précautions et des techniques très particulières © Michel Gretry

La société Wanty devrait avoir terminé la déconstruction dans deux ans et demi. Mais entretemps, il va falloir déployer d’énormes capacités d’ingénierie, et des techniques très spéciales. Du cisaillage, de l’oxycoupage, du désamiantage, et même du dynamitage pour mettre à terre des mastodontes de tuyauteries. Cinq phases successives sont programmées, en quelque sorte chaudière après chaudière. Sans parler de la structure de béton qui soutient cette véritable cathédrale vouée au culte de la féé électricité.