Le groupe Nethys se métamorphose-t-il en une agence de crédit hypothécaire ?

Le conseil d’administration de l’intercommunale Enodia a discuté de la note de sa filiale Nethys qui envisage de mettre des fonds à la disposition des localités sinistrées lors des inondations du mois dernier. De quoi financer la reconstruction.

Le projet a été approuvé, mais avec deux nuances d’importance : le montant initialement envisagé, deux cents millions, est désormais dit "évolutif". Et surtout, la somme n’est pas liée à la vente du câblo-opérateur Voo. Autrement dit, il va falloir emprunter pour devenir une sorte de société de crédit hypothécaire. C’est du moins le résumé qu’en fait le Mouvement Reformateur, qui s’est abstenu, et qui parle d’une décision historiquement coupable. Sans remettre en cause la nécessaire solidarité avec les victimes des crues, d’autres niveaux de pouvoir, locaux ou régionaux, sont peut-être plus équipés pour intervenir, et dès lors s’embarquer dans un endettement sans avoir encore défini un plan stratégique pour Enodia, c’est, du point de vue des libéraux, une manière de rejouer la fable de la grenouille et du bœuf, comme par le passé. Ce qui précisément la commission d’enquête Publifin a recommandé de ne plus répéter.

Entre partenaires PS/MR de la coalition provinciale, qui détient la majorité des parts d’Enodia, l’ambiance n’est pas au beau fixe…