Le groupe Nethys ne pourrait plus acheter ou vendre Nice Matin sans l'accord formel de tous ses actionnaires publics.

Le début du mois de juin, c’est l’échéance fixée par la tutelle wallonne, pour que Publifin Enodia adopte quelques réformes de ses structures. La filiale Resa vient de parachever sa mue en une intercommunale autonome. Et d’autres sociétés du groupe viennent de prendre des dispositions de transparence.

Les statuts de "L’Avenir Développement" ont été modifiés, au cours d’une assemblée générale qui s’est tenue la semaine dernière. Un nouvel article a été inséré, avec application immédiate. Désormais, tant que des organismes publics sont majoritaires, "toute prise de participation ou retrait de participation, toute cession de branche d’activités doit être transmise, pour avis conforme, à toutes les intercommunales qui détiennent une participation, directe ou indirecte, à quelque degré que ce soit".

Un avis conforme, ça signifie un accord. En clair, si Nethys voulait acheter un groupe de presse, belge ou étranger, dans la plus totale discrétion, comme il l’a fait pour les quotidiens L’Avenir ou Nice Matin, il ne pourrait plus. Il devrait en informer d’abord ses actionnaires et les actionnaires de ses actionnaires. Et d’ailleurs, si à présent Nethys veut vendre les actions qu’il détient dans ces entreprises, il doit également solliciter leur approbation préalable.

Un bémol à cette transparence : des recours ont été introduits devant la Cour Constitutionnelle contre l’article du code de la démocratie locale qui impose cette nouvelle gouvernance, et en cas d’abrogation, cet article des statuts serait "automatiquement supprimé"…