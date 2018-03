Le groupe Moury s'apprête à quitter Bressoux

Bressoutoise depuis quatre génération, la société Moury, quasiment centenaire, se prépare à quitter son siège historique: elle s'apprête à émigrer en bordure d'échangeur autoroutier, dans le voisinage immédiat du parc industriel de "bonne fortune".

C'est une révolution pour cette entreprise de construction, qui compte deux cent trente collaborateurs, à travers ses diverses filiales, et dont le carnet de commande, bon an mal an, dépasse les cent millions.

La date précise du déménagement n'est pas connue, mais le chantier a démarré: il s'agit d'installer un atelier de ferronnerie, une menuiserie, et des bureaux. L'architecture s'annonce toute en angles et transparences, avec des façades photovoltaïques conçues par la firme verviétoise Issol: plus de trois mille mètres carré de vitrages et "enveloppes actives", capables de produire la consommation d'une quarantaine de ménages.

L'investissement pour ce bâtiment dit intelligent s'élève à six millions