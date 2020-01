Le groupe liégeois Circus attaque Facebook en justice

La société de casinos et de paris en ligne veut récupérer sa visibilité sur le réseau social. Malgré plusieurs tentatives de négociations, Facebook ne veut rien entendre.

Le réseau social de Marc Zuckerberg estime qu'il doit respecter la loi sur la promotion des jeux de hasard. Mais pour Circus, Facebook a mal interprété la loi. C'est ce qu'explique son avocat, Vincent Lambert: "Facebook a fermé les pages de l'ensemble des activités de Circus Belgium, aussi bien en ligne que hors ligne, alors que l'arrêté royal ne concerne que les activités de jeux en ligne. Par ailleurs, on reproche également à Facebook d'avoir fermé la page alors que les activités de paris sportifs ne sont pas du tout appréhendés par l'arrêté royal. Et enfin, on reproche également à Facebook d'avoir fermé ces pages sans appliquer la même sanction à l'égard d'autres opérateurs, qu'ils soient légaux ou illégaux".

La société souhaite que les pages non concernées par l’arrêt soient rouvertes. Circus plaidera sa cause devant la justice en mai prochain. De son côté, Facebook n'a pas souhaité réagir à nos demandes d'interview.