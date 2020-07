Le groupe immobilier bruxellois Home Invest signe le retour du style haussmannien à Liège

Les traces de l’architecture du second empire ne sont pas légion, en terre liégeoise. Le quartier Léopold fait exception. Mais l’artère s’est dégradée au fil des ans. Le groupe Home Invest a acquis deux immeubles de cinq étages, voici une petite quinzaine d’années. Il termine actuellement une opération de rénovation lourde, et il vient de commencer la première phase de mise en location de vingt-neuf appartements avec moulures, ferronneries et cheminées de marbre, des appartements d’une ou deux chambres.

Les propriétaires avancent divers arguments pour attirer des résidents : le côté très parisien du bâtiment, les loyers abordables, et puis… le passage du tram et la proximité des autres modes de transports en commun, qui permet de se passer de voiture. Avec la relance des commerces en Souverain-Pont, qui s’observe depuis deux ou trois ans, avec le projet de réhabilitation de l’îlot Madeleine, c’est peut-être l’amorce d’une surchauffe d’investissements résidentiels en centre-ville.