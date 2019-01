Le groupe Horizon a déposé sa demande de permis pour l'îlot Paradis Blonden

L'intérieur de ce paté de maisons, en bordure de l'esplanade des Gullemins, c'est pour l'essentiel un ancien garage d'une marque japonaise. La filiale immobilière de ce concessionnaire automobile a tenté depuis longtemps de valoriser sa parcelle, mais sans succès. Elle a fini par céder le terrain au groupe Horizon. Voici cinq ans, un premier projet a été recalé: avec deux "tours", et un total de 130 appartements, il a inquiété les riverains. Le promoteur a revu ses plans.

Le nombre de logements désormais est inférieur à la centaine. Le gabarit des construction ne dépasse plus quatre étages plus le rez-de-chaussée. Il n'est plus nécessaire d'obtenir une dérogation par rapport aux directives qui règlementent l'aménagement du quartier, et qui prévoient, effectivement, ce type d'habitat à cet endroit. Du stationnement pour voitures est prévu, en sous-sol, et un traitement d'isolation acoustique doit permettre d'éviter les nuisances pour les voisins immédiats.

L'enquête publique devrait démarrer à bref délai. C'est l'un des premiers gros dossiers de la nouvelle échevine de l'urbanisme..