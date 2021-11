Le groupe Eloy, à la rescousse du méga projet du Val Saint-Lambert

Les efforts de réhabilitation du vaste domaine des anciennes cristalleries balbutient depuis plusieurs années. Le promoteur privé a commencé par redessiner complètement son projet commercial, avant de revoir à la baisse son programme résidentiel, sans parvenir à remédier réellement à ses soucis financiers. En fait, la société Immoval est au bord de la faillite. Elle a tenté de trouver de l’argent frais auprès de Macadam 1818, un sulfureux fond luxembourgeois, mais sans réellement convaincre ses partenaires publics, qui ont déjà investi des sommes considérables dans le réaménagement du site. Un des créanciers a d’ailleurs récemment lancé une saisie immobilière, certes très partielle, mais qui a suffi à remobiliser quelques associés.

Ce mercredi, une réunion a rassemblé plusieurs interlocuteurs, au siège de la société sprimontoise Eloy. Ce groupe familial est un bâtisseur qui compte en région liégeoise. Il pourrait s’investir dans la construction des immeubles et de la centrale énergétique prévue pour alimenter le lotissement et le complexe de magasins. Quel rôle précis cette entreprise peut-elle jouer ? Avec quel financement ? Il est question d’une intervention d’Ogéo, mais sans plus de détails. Le dossier, précédemment connu sous le nom de Cristal Park a été splitté entre plusieurs filiales, et ses différentes branches de développement seraient prochainement regroupées. Selon nos informations, la séance n’a pas fourni énormément d’informations, pas de chiffres, pas de dates. Quant à savoir si c’est une étape décisive dans le sauvetage du Val Saint-Lambert, il faut sans doute attendre encore pour se prononcer.