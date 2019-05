Le groupe CMI se dit choqué par des attaques répétées à l’encontre de son intégrité

Après avoir été épinglé dans une enquête de presse sur des armes qui se retrouvent dans la guerre au Yémen, le groupe CMI réagit.

Il se dit choqué par ces attaques et dit agir depuis toujours dans le respect le plus strict des législations en vigueur, et ce dans l’ensemble de ses secteurs d’activités. « L’adverbe « illégalement » cité entre guillemets dans la presse est non seulement inapproprié mais aussi choquant. Il ne peut en aucun cas qualifier les activités du Groupe CMI » souligne le groupe dans un communiqué.

Enfin, le groupe CMI tient à rappeler qu’en tant qu’entreprise citoyenne, il s’investit au quotidien pour sa région, avec l’ensemble de ses salariés. « Nous défendons l’emploi, préservons l’environnement et contribuons à améliorer la qualité de vie de la communauté locale dans tous les aspects qui font la prospérité d’une population. Pour ce faire, nous travaillons en bonne entente avec tous les acteurs locaux, qu’ils soient économiques, académiques, politiques, culturels ou sportifs » précise CMI.