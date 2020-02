Le groupe chimique Prayon se sépare de son administrateur-délégué, suite à une affaire de harcèlement

Officiellement, le départ de cet administrateur-délégué intervient "pour convenances personnelles". Le porte-parole n'en dit pas plus. Mais à la fin janvier, le personnel a observé un arrêt de travail d'une matinée, en front commun, en soutien à une employée qui a dénoncé des faits de harcèlement sexuel "de la part d'un membre de la direction". Depuis lors, la société Prayon a mené, en interne, diverses réunions d'écoute et de concertation, qui ont apparemment abouti, ce lundi, à une démission avec effet immédiat. Selon nos informations, la société régionale wallonne d'investissement, actionnaire, est intervenue dans cette affaire. L'homme, qui aurait dû de toutes façons quitter ses fonction dans quelques mois, a exercé diverses responsabilités depuis trente ans au sein de Prayon, et il a même été pressenti, à l'automne, pour le titre de Manager de l'année 2019. Cette mesure ne réduit nullement la présomption d'innocence de l'intéressé, puisque la réaction rapide de l'entreprise, très rare dans ce type de dossier, intervient avant toute décision de justice.

Le siège engissois du groupe belgo-marocain Prayon compte environ sept cents travailleurs. Cette usine produit notamment des engrais et des additifs à base de phosphates pour l'alimentation, les détergents ou les batteries de voitures. Actuellement, c'est le comité de direction qui assure le pilotage de Prayon. La procédure de désignation d'un successeur a déjà commencé.