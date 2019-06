Le groupe Carrefour teste à Belle-Île une formule pour occuper ses m² superflus

Une dizaine de tables et de chaises, un bar à soupes, un comptoir à salades, un four à micro-ondes pour réchauffer des quiches, un chariot de desserts, voici le nouveau "coin" du magasin Carrefour de Belle-Île: c'est une zone de restauration rapide, avec des plats le plus souvent préparés sur place, avec des prises de courant pour recharger son téléphone ou son ordinateur, et avec des connexions gratuites pour surfer sur la toile. C'est un essai de l'enseigne française, avant que cette formule ne soit déployée dans d'autres endroits. Mais où, précisément ? Ce n'est pas précisé...

Pour la chaîne Carrefour, c'est une manière d'occuper, sur une petite centaine de mètres carrés, de l'espace devenu superflu depuis le repli de son format d'hypermarché. Le propriétaire de la galerie reste toujours très discret sur les identités des futurs locataires des vastes espaces libérés par le redéploiement de l'enseigne Carrefour.