Le Grand Curtius et le musée de La Boverie exposent à la Tefaf de Maastricht

Le Grand Curtius et le musée des Beaux-Arts de La Boverie sont en pleine campagne de séduction. Ils vont exposer 12 œuvres majeures durant la Tefaf de Maastricht, le plus important salon des antiquaires au monde. Cet événement, créé il y a tout juste 30 ans, regroupe 280 galeries et marchands d'art venus des 4 coins du globe, comme les dizaines de milliers de visiteurs qui y sont attendus.

Une clientèle en or pour Pauline Bovy, directrice administrative au département culture/tourisme de la Ville de Liège: "L'occasion est extraordinaire puisque la Tefaf, c'est une moyenne de 75.000 visiteurs sur dix jours qui viennent de 50 pays différents avec un public quand même ciblé, c'est-à-dire des collectionneurs d'art, des marchands d'art, des curateurs, des experts internationaux ... tous les passionnés d'art, des mécènes potentiels, pourquoi pas. Pour les musées de la Ville de Liège, en particulier le Grand Curtius et la Boverie, c'est une occasion rêvée".

Car Liège et les richesses de ses musées sont encore trop peu connues à l'étranger, comme le confirme Pauline Bovy: "Il y a encore du boulot, bien sûr, mais des partenariats avec le Louvre, l'ouverture du musée de la Boverie, des collections internationales qui sont réputées à travers le monde, je pense que là, c'est effectivement un fer de lance".