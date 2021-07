Le gouvernement wallon s’exprimera vers 16h30 sur ses décisions liées aux inondations

Ce mardi après-midi, les ministres du gouvernement wallon se réuniront en séance de crise suite aux inondations. Une conférence de presse est prévue aux alentours de 16h30 afin de faire le point sur les différentes mesures et décisions qui seront prises. Nous vous tiendrons au courant des informations qui y seront données au travers de cet article régulièrement réactualisé durant cette conférence de presse.

Un peu partout dans les localités touchées, le déblaiement et le nettoyage se poursuit. Le bilan officiel est de 31 morts et 116 disparus. Ce dernier chiffre était de 70 lundi mais il a été revu à la hausse par le centre de crise fédéral. Une fluctuation de ce chiffre était attendue durant quelques jours. Parmi les 31 personnes décédées, 29 ont pu être identifiée. Il n’y a plus aucun espoir à présent de retrouver des survivants et c’est sur la recherche de corps que les opérations se concentrent.

Un peu partout, des cellules chargées de coordonner la solidarité ont été mises en place. Il s’agit parfois d’initiatives publiques, notamment via les provinces, mais aussi parfois d’initiatives privées avec notamment des plateformes en ligne mettant en relation ceux qui ont besoin d’aide et ceux qui peuvent en apporter.

Une minute de silence a également été observée au niveau national ce mardi, entre 12h01 et 12h02, durant une cérémonie se déroulant à Verviers en présence de nombreuses autorités dont le couple royal et le Premier ministre.