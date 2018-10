Le gouvernement provincial a un nouveau président: Luc Gillard

Une ambiance de rentrée des classes a régné, ce vendredi, au palais des pinces-évêques: les élus du 14-octobre au conseil provincial ont été installés. Plus d'une trentaine de nouveaux, soit plus de la moitié, et pourtant, un forte impression de continuité, sans grand changement.

Comme prévu, la majorité PS/MR a été reconduite. Sur les cinq membres de la députation, quatre sont des anciens, qui retrouvent des compétences pratiquement identiques: Muriel Brodure (PS) reste à l'enseignement;, Robert Meureau (PS) garde l'agriculture, il hérite du tourisme mais cède les sports à Katty Firquet (MR) qui conserve la santé; André Denis (MR) reste à l'environnement. La seule modification, en définitive, c'est l'arrivée de Luc Gillard. Ce liégeois de pure souche, ancien chef de cabinet de l'échevine du commerce de la ville, ancien attaché parlementaire, président du marché couvert, devient d'emblée président, avec le porte-feuille de la culture, de la jeunesse et du numérique.

Dans ses premières déclarations, il a tenu a justifier l'accord de coalition avec les libéraux: "Nous, socialistes, nous sommes ardents défenseurs de l'institution provinciale, des actions qu'elle mène, des services qu'elle rend et de ses travailleurs; et, face aux velléités de suppression de ce niveau de pouvoir, le mouvement réformateur est le plus proche de nos positions."

Dans les travées du conseil, il se murmure qu'à mi-législature, le waremmien Robert Meureau pourrait céder sa place à un camarade verviétois, vraisemblablement Claude Klekenberg.