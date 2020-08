Le glamping séduit de nombreux Belges cet été

Le glamping, contraction de camping et de glamour, fait un carton cet été en Belgique. Nous nous sommes rendus ce matin à Theux, dans l'un de ces "campings améliorés".

Un camping tout confort

Un salon de jardin, une tente tout confort avec un vrai lit, un canapé, une petite cuisine ... ça fait envie. Mais à Theux, le glamping est déjà complet jusqu'à la fin du mois d'août depuis un bon moment.

Des sanitaires mobiles, coronavirus oblige

Avec la crise du coronavirus, la formule a un peu changé: fini les sanitaires communs, on a opté ici pour des sanitaires mobiles. Chaque logement en a désormais un. C'est plus pratique et surtout ça permet de ne pas devoir aller nettoyer après chaque passage.