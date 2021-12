Le gin verviétois ne pouvait être qu’à l’arôme… de tarte au riz

Voilà un produit un peu insolite pour les fêtes de fin d’année : il s’agit d’un gin… à la tarte au riz. Faut-il le dire, c’est à Verviers que l’idée en a germé. Il s’appelle d’ailleurs le Vervî Gin. Ceux qui en ont eu l’idée, c’est Vincent Bouhy et son fils Maxime.

" C’est une idée qui a germé dans ma tête, avec mon fils. On s’est dit : Verviers n’a pas son gin, pourquoi pas ? Et puis quels sont les éléments marquants de Verviers ? Il y a deux choses : la tarte au riz et le passé lainier. Pour la recette, on est donc parti sur celle de la tarte au riz, avec trois arômes spécifiques : la vanille en note de tête, la cannelle et le riz ", détaille Vincent Bouhy.

" J’ai eu l’occasion de rencontrer un liquoriste à Verlaine, Michel Bouillon, et il nous a sorti une recette. Il va nous faire un premier batch de 200 litres, donc on sortira 400 bouteilles de 50 cl. Les commandes commencent à rentrer donc on espère que d’autre batches suivront ", se réjouit-il.