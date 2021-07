Le gigantisme du projet Weerts à Bierset suscite de vertes réticences

Les réactions n’ont pas manqué, après la présentation, par le groupe Weerts de son mégaprojet logistique aux abords ouest de l’aéroport. Elles oscillent entre l’admiration devant les dimensions des entrepôts, et notamment ce système à deux niveaux, qui implique de faire monter à l’étage des poids lourds de trente tonnes, et l’inquiétude, précisément, face aux quelque trois cent cinquante quais de chargements et déchargements, au total.

Deux étages, pour une surface utile d'un quart de million de m² © Tous droits réservés

Ce sont les écologistes, notamment, qui expriment leurs craintes, et qui souhaitent donner du temps à des réflexions en profondeur. Et ce n’est pas sans intérêt, puisqu’ils disposent d’un échevin dans la commune qui va devoir remettre un avis sur le dossier, et de deux ministres au gouvernement wallon qui, au final, doit délivrer les autorisations nécessaires. Le développement à ce point massif du fret est-il judicieux ? C’est la question centrale de l’analyse des verts : l’avenir est incertain, entre taxe sur le kérosène, récession ou relance, délocalisations et relocalisations, sans parler de la procédure en cours pour le renouvellement du permis d'environnement de l'aéroport, avec des conditions qui pourraient en freiner la croissance. Une équation à compléter d’une dernière inconnue : la création d’emplois, d’une durabilité variable...