Le gel va-t-il modifier le prix des fruits et légumes cet été?

Il a encore gelé la nuit dernière, et cela inquiète les agriculteurs. Certaines récoltes sont d'ores et déjà compromises. Et si les fruits et légumes de notre pays sont moins nombreux cet été, les prix vont inévitablement augmenter.

Face au gel, les producteurs prennent des précautions

A Rosoux, entre Waremme et Hannut, il y a actuellement six degrés, mais les nuits sont glaciales. Les producteurs de fruits prennent des précautions par rapport au gel. Nicolas Goffin, producteur de fruits à Rosoux: "Pour le moment, on est en train de bâcher. Soit on bâche, soit on peut mettre des bougies de cire. Ici, en bâchant, on va gagner grosso modo un degré dû à l'effet de serre qu'on va créer. En mettant des bougies, de l'ordre d'un certain nombre à l'hectare, -ça va de 200 à 500 bougies-, on va gagner un, deux, trois, quatre degrés. Et ça permettra, en fonction de l'intensité du gel, de s'en prémunir".