Le futur patron de la Fabrique Nationale… ne sera pas Bernard Delvaux

La désignation du successeur de Philippe Claessens est imminente. Des rumeurs ont fréquemment évoqué l’arrivée de Bernard Delvaux, président du conseil d’administration de la Sonaca, où son mandat s’achève au début juin. L’annonce, ce mardi, dans la presse, de son départ de la société aéronautique carolorégienne a forcément alimenté les conversations à la FN. Mais l’intéressé assure qu’il n’est pas question de son arrivé à la tête de l’entreprise herstalienne.

Et pourtant, son profil était presque parfait. Il est au mitan de la cinquantaine, l’âge de relever un dernier ou un avant-dernier défi. Il est presque liégeois : il a commencé sa carrière dans une filiale de Cockerill. Il connaît les sociétés à capitaux publics, il a travaillé pour La Poste et Belgacom. Il a pris les rênes de la Sonaca voici une douzaine d’années. Il a réussi à piloter ses usines à travers les turbulences de plusieurs crises du transport aérien, grâce à un pacte de compétitivité conclu avec les syndicats, et grâce… à l’une ou l’autre délocalisation. En dépit de quoi, il est un ardent défenseur de la réindustrialisation wallonne.

Pour la Fabrique Nationale, c’est peut-être une occasion ratée, un rendez-vous manqué.