Le funiculaire de Spa est à l'arrêt

A Spa, le funiculaire qui fait le lien entre le centre de la ville et les thermes est à l'arrêt. Il est en activité depuis 15 ans mais les rails ne sont plus très droits. Aqualis, l'intercommunale qui gère le bon fonctionnement du funiculaire, a donc décidé de ne pas prendre de risques.

La colline a bougé

Le funiculaire qui relie les thermes de Spa au centre de la ville est unique en son genre. Il est devenu une attraction phare de la ville d'eau. Chaque année, son concepteur vérifie s'il est bien en état. Mais cette fois-ci, il a repéré que quelque chose ne tournait pas rond. Avec les années, le relief n'est plus pareil et ça a provoqué quelques anomalies. Annie Bréver, directrice d'Aqualis: "La colline a un petit peu bougé. Les rails ne sont plus vraiment dans l'axe. Normalement, la remontée du funiculaire doit se faire sans chocs et sans heurts. Et il s'avère qu'ici, on a des petits chocs. Il n'y a pas de gros risques, mais nous préférons renettoyer les rails, et puis nous le relancerons bien entendu dès que tout ça sera terminé".

Le festival des Francofolies approche à grands pas et le funiculaire ne sera peut-être pas réparé d'ici-là. Mais Annie Bréver n'est pas inquiète: "Déjà l'année dernière, il était à l'arrêt vu le changement de place des Francofolies. A ce niveau-là, ça ne pose donc pas de problème. Le funiculaire aurait de toute façon été à l'arrêt pendant les Francofolies".

Des navettes pour les clients du Radisson

En attendant la réparation, l'hôtel Radisson a mis en place un système de navettes. Les clients peuvent donc toujours facilement rejoindre le centre thermal. Pour ceux qui ne sont pas clients de l'hôtel, il faudra par contre monter en voiture ou à pied pour les plus courageux.

Il n'y a pour l'instant pas de date prévue pour la ré-ouverture du funiculaire. L'intercommunale Aqualis espère évidemment régler le problème au plus vite.