Le Forum de Liège : des milliers d'ampoules à convertir en led

L'éclairage au Forum c'est essentiel. A sa construction, il était même encore plus important puisqu'on le voit quand on lève les yeux au plafond, beaucoup de soquets restent vides aujourd'hui : " à l' époque pour les remplacer, il y avait même un funambule. Ils avaient un câble de chaque côté de la salle et le garçon il montait, il allait changer ses ampoules. Il faut savoir qu'on ne peut pas entrer avec n'importe quoi comme nacelle ici . Ca ne peut pas être trop lourd car il y avait une salle en dessous. Là où sont les cinémas Chrurchill aujourd'hui".

Mario Ucci est l'intendant du Forum, son trésor de guerre, c'est ce stock d'ampoules: "Il y a 6 ans d'ici, on avait fait un stock parce qu'on savait que les ampoules à incandescence allaient disparaître. On avait acheté à peu près 25 000 ampoules. Là le stock diminue rapidement. On est à la moitié."

Des leds sur mesure

des câbles étaient tendus sur ces supports pour parvenir à remplacer certaiens ampoules à l'époque - © rtbf

Aujourdhui c'est la société TPF de Grâce Hollogne qui est chargée de la maintenance. Christian Vandensavel puise tous les jours dans ce stock en attendant que la technique led soit au point. Il faut en effet une intensité lumineuse progressive, une lumière jaune , des socquets adaptés aussi à la salle classée: " à l'heure actuelle, sur le marché, il n'y a aucune led qui convienne pour la salle. On a du travailler avec une société de fabrication d'ampoules qui développe en laboratoire des ampoules led spécialement pour nous"

La recherche est en cours depuis 2 ans. Des essais ont déjà été fait mais il faut peaufiner le produit, la variation d'intensité surtout. Cela pourrait aboutir d'ici un an. Il faudra ensuite débloquer un budget d'achat (une soixantaine de milliers d'euros) pour ces leds moins énergivores et à la durée de vie beaucoup plus longue. Quant au remplacement sur site, ce ne sera pas simple non plus. L'accès aux socquets et câblages nécessite en effet de démonter les rambardes pour atteindre des cavités derrière le décor de roses notamment. Pas de panique le Forum ne risque cependant pas le black out, une moitié de stock, c'est 5 ans d'éclairage assuré.