Le Forem propose une formation pour devenir grutier

Le Forem vient d’identifier 18 métiers comme étant des métiers porteurs d’emplois. Il n’est pas question de pénurie mais de domaines dans lesquels les chances de trouver un emploi sont tout de même bonnes. L’objectif de cette liste est d’orienter les chômeurs, les formateurs et les enseignants. Parmi ces métiers, on retrouve les architectes, les infirmiers, les vendeurs à domicile ou encore, les grutiers. Une formation de grutier est d’ailleurs proposée en ce moment au Forem de Grâce-Hollogne.

En 2018, on compte 1100 offres d’emploi. Le métier de grutier a donc un bon taux d’insertion. Selon les critères du Forem, il s’agit donc d’un métier porteur. "C’est un métier a très grosses responsabilités surtout quand on travaille sur des gros chantiers car il y a plus d’hommes. Plus il y a d’hommes, plus il y a de pression et ça augmente le risque de faire une fausse manœuvre et de blesser quelqu’un", explique le formateur Manu Morodo.

Au menu de la formation, il y a des manœuvres mais aussi des conseils car pour être un bon grutier, il faut savoir gérer une équipe. "On apprend aussi que le grutier se fasse respecter parce que s’il dit quelque chose, c’est qu’il y a une raison. Les accidents sont souvent la preuve qu’on n’a pas respecté les consignes", ajoute Olivier Pierre, un stagiaire.

Le métier de grutier arrive troisième sur la liste du Forem. Juste après ceux d’architecte d’intérieur et d’assistant commercial.