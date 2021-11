Le fonds d’investissement liégeois Noshaq lève plus de cent millions d’argent frais

Une augmentation de capital à hauteur de quatre-vingts millions, et en conséquence de ce renforcement, cinquante autres millions de crédits complémentaires, voilà l’élargissement de l’assise financière annoncé ce vendredi à la mi-journée par le groupe Noshaq. Ces moyens doivent permettre d’accentuer encore le rôle d’acteur économique de première importance, pour cet organisme créé dans la foulée de la désindustrialisation sidérurgique du bassin liégeois, voici plus de trente ans.

L’opération recompose l’actionnariat du groupe Noshaq : l’argent frais est apporté par la région wallonne, mais également par plusieurs banques, Belfius, CBC, et Fortis, à qui il apporte des garanties de profitabilité et de rentabilité, sans renoncer, au contraire, à sa mission de soutien public aux entreprises. Un plan stratégique quinquennal a été adopté qui ambitionne de poursuivre la croissance, et la croissance des firmes participées, dans une volonté de diversification avec des priorités environnementales et sociales. Des "exits", des sorties de filiales, pourraient intervenir prochainement.