Quand le financement participatif vient au secours des jeunes musiciens

Il est souvent difficile pour les jeunes musiciens de trouver les moyens de se produire. L'industrie du disque est en crise et les maisons d'éditions se risquent rarement à investir dans de nouveaux projets. Face aux refus systématiques, beaucoup d’artistes se tournent désormais vers le crowdfunding, ou financement participatif. Cette méthode alternative de financement consiste à faire appel aux dons de particuliers en présentant son projet sur une plateforme internet.

Dalton Telegramme est un groupe liégeois de musique folk. Après avoir sorti un premier album en 2016 et enchaîné les concerts, il lance son deuxième album. Un projet qui nécessite des fonds importants: les membres de Dalton Telegramme ont calculé qu’ils avaient besoin de 5.000€. En ayant recours au crowdfunding, ils ont récolté près du double.

9.530 euros récoltés

"Le financement participatif était particulièrement intéressant pour nous parce qu’il permet d’avoir de l’argent assez tôt dans le processus créatif pour pouvoir se payer un bon studio, un bon directeur artistique, un bon mixeur. Alors que les maisons de disque et les éditeurs attendent souvent que le travail soit déjà fini pour éventuellement signer et investir", témoigne Quentin Maquet, chanteur du groupe.

Pour Joseph d’Ippolito, co-fondateur de Crowd’In, plateforme de crowdfunding basée à Liège, les difficultés financières rencontrées par les musiciens sont dues à la crise de l’industrie du disque mais aussi à la nature même de leur travail: "Les entrepreneurs créatifs, dont les musiciens font partie, ont du mal à se financer via les canaux traditionnels de financement parce que ce qu’ils produisent est intangible, immatériel. Le crowdfunding peut donc être utile pour eux car il permet de rendre concret leur projet via la campagne de financement sur internet et de rassembler toute une communauté autour de ce projet".

Au-delà de l’aide financière, le crowdfunding est donc aussi l’occasion pour les artistes d’associer une communauté de contributeurs à leur projet. "Dans une campagne de crowdfunding, les artistes demandent de l’argent aux gens mais en échange de contreparties: pour 5 euros donnés, le contributeur recevra un t-shirt, pour 25 une place de concert etc." explique Joseph d’Ippolito.

Et 123 nouveaux fans

Pour Quentin Maquet, c’est ce qui fait tout l’intérêt du crowdfunding: "Finalement, on ne demande pas vraiment de l’argent aux gens mais juste de précommander notre album. Leur argent sert à produire l’album et une fois fini, ils le recevront directement".

Plus que des contributeurs, les internautes qui investissent dans le projet deviennent aussi une importante fanbase à satisfaire. Ainsi, en 45 jours de campagne de financement, Dalton Telegramme a non seulement rassemblé 9.530 euros mais aussi 123 nouveaux fans prêts pour la sortie de l’album.