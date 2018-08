Le fils d’André Cools se relance en politique

Il a été échevin flémallois, socialiste, évidemment. Puis il est entré en dissidence de son parti, qu’il a accusé de drives blairistes. Il a participé au lancement de plusieurs mouvements d’alternatives de gauche, et il a été plusieurs fois candidats à des élections locales ou législatives avant, voici quinze ans, d’annoncer son retrait de la politique. Mais il est de retour.

Ce vendredi, Marcel Cools a annoncé sa présence, à l’avant-avant-dernière place, sur la liste Vega, au scrutin communal à Liège.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul "revenant": l’ancien sénateur écologiste Germain Dufour repart en campagne. Avec toujours son thème de prédilection, l’extrême pauvreté: "Un Liégeois sur cinq rencontre des difficultés économiques, peut-être pas le quinze du mois, mais dans la dernière semaine; la fracture de la précarité est réelle, et il faut agir, par exemple, retravailler le zonage de la mendicité et le règlement qui impose des restrictions pour faire la manche selon les jours et selon les quartiers…"

Les militants de Vega ambitionnent de décrocher trois sièges en octobre, avec la volonté, non plus seulement de faire entendre une voix, comme au cours de la mandature qui se termine, mais de peser sur les décisions, d’influencer la constitution de la future majorité, et de peser sur les décisions. Et de certifier: Vega dispose des moyens, en personnel, en compétences, pour gérer un échevinat.