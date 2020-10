Le festival Voo Rire de Liège est annulé

A Liège, le festival Voo Rire est annulé. Et Vincent Taloche ne rit plus du tout. Suite aux nouvelles mesures anti-Covid prises ce matin par le gouvernement, l'humoriste a dû annuler une douzaine de spectacles qui étaient prévus jusque dimanche. Il était impossible selon lui de s'adapter si rapidement aux nouvelles normes qui limitent les spectacles à maximum 200 personnes avec 1m50 de distance.

En 12 heures, on ne peut pas refaire la logistique d'un festival

Même s'il salue la volonté du gouvernement de préserver le secteur culturel, pour le directeur du Voo Rire, Vincent Taloche, les nouvelles directives sont impossibles à appliquer en si peu de temps: "Je vous avoue qu'on ne s'y attendait pas pour ce weekend. Il faut savoir qu'avant ce matin, ce n'était pas 1m50 mais un siège entre les bulles, et on avait des dérogations puisqu'il pouvait y avoir 350 personnes. Pour le spectacle de ce soir par exemple, Victor Vincent le mentaliste au Trocadero de Liège, il y avait 350 personnes. Donc c'est interdit. Comment voulez-vous faire? On ne peut légalement pas décider que Monsieur va rentrer, et que Madame ne rentre pas. C'est impossible. En 12 heures, on ne peut pas refaire la logistique d'un festival. Et comme tous les autres spectacles de ce weekend utilisaient le même protocole, ça veut dire que même pour des plus petites salles qui font moins de 200 personnes, on doit mettre une rangée de libre entre les rangées occupées, on a les distanciations qui ont doublé... et comme toutes ces salles étaient déjà occupées par les spectateurs, c'est impossible. On est obligé d'annuler ce weekend et de reporter les spectacles à l'année prochaine. On ne voit que ça à faire".