Le festival "Voix de Femmes" 30 ans avant Me Too

Avant-gardiste et plus pertinent que jamais, le festival "Voix de Femmes" n’a pas attendu l’émergence du mouvement Me Too pour se faire l’écho des aspirations et des revendications féminines.

Né en 1991 à Liège, au mythique Cirque Divers, cet événement bisannuel a été, en Belgique, le premier à proposer une programmation exclusivement féminine. "C’est un choix qui est déjà militant en soi", souligne la codirectrice du festival "Voix de Femmes", Flo Vandenberghe. "Les femmes sont encore largement sous-représentées dans les programmations artistiques et nous comme on y est particulièrement attentive, on se rend compte qu’elles représentent en général entre 10 et 30% seulement des programmations dites mixtes."

Théâtre, musique, arts plastiques, BD… A travers une programmation multidisciplinaire, le festival "Voix de Femmes" pose une question essentielle, celle de l’émancipation. "Le fait de ne programmer que des artistes femmes, c’est un moyen de valoriser leur travail et c’est aussi leur permettre de vivre de leur pratique artistique, ce qui est déjà émancipateur", fait remarquer Flo Vandenberghe. "Mais le fait de pouvoir les voir sur scène, de les voir se réaliser à travers leur discipline artistique, c’est émancipateur pour le public aussi. Et j’espère que ça peut permettre aux plus jeunes de se trouver des modèles pour, à leur tour, reprendre le flambeau."​