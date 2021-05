Le Festival Vacances Théâtre de Stavelot de retour début juillet, sous chapiteau

L'abbaye de Stavelot s'apprête à enfin revivre à l'heure du Festival Vacances Théâtre de Stavelot. Après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, les VTS font leur retour début juillet pour une dizaine de jours de festival dont le programme est très éclectique et qui propose quelques grands noms à l'affiche, le tout sous chapiteau.

Sous chapiteau, avec un système de ventilation

Aucun spectacle dans l’abbaye, les célèbres caves fermées, les VTS se dérouleront essentiellement sous chapiteau, dans la cour de l’abbaye. Serge Demoulin, directeur: "Nous avons estimé qu'une jauge de 200 personnes avec tout le respect des distanciations sociales était possible. En ajoutant en plus un système de ventilation, renouvellement d'air, calcul du CO2. Si maintenant les jauges sont réduites, ça nous mettrait en difficultés".

Un programme éclectique

Les alentours du chapiteau prendront un air de fête avec restaurant, bar, musique et lampions durant un festival de 10 jours, marqué par la diversité des arts de la scène: "De l'humour, des choses plus profondes, plus sérieuses, du chant... il y a même un petit peu de danse. Nous aurons le chanteur Cali, Sam Touzani, un petit belge qui monte, qui est à Paris, qui s'appelle Félix Radu, le petit Raymond Devos comme on dit. Et puis alors Viktor Vincent, le mentaliste, je pense qu'il va nous rendre un petit peu dingues".

Une création sous forme de roman photo

Une création aussi, celle du Collectif Mensuel Liégeois, déjà célèbre par son Blockbuster tonitruant qui présentera Zai Zai, au départ de la BD de FabCaro, sous forme de roman photo, des photos prises toutes à Liège. Sandrine Bergot, l’une des actrices: "On a fait tout un tournage de photos, plus de 200 photos, qui, sur scène, seront projetées sur un écran. Et nous, devant, nous réaliserons les dialogues, les bruitages, et la musique, qui donneront vie à ces photos".

Au total, 11 spectacles et 2 lectures figurent à l’affiche de cette 56ème édition des VTS d’une forme toute nouvelle.

La billetterie est ouverte

Les VTS s'ouvriront officieusement par un premier spectacle à l'Espace Culturel de Trois-Ponts le 25 juin, puis le festival rejoindra le chapiteau à l'abbaye de Stavelot du 2 au 10 juillet. La billetterie est ouverte. Infos et réservations sur le site: festival-vts.net, ou via le Théâtre de Liège ou encore l'Office du tourisme de Stavelot.