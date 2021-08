Le festival USE-In revient pour deux mois dans une ancienne halle industrielle de Seraing

Le Festival USE-In débutera ce samedi à Seraing. Un festival original parce qu'il s'étale sur deux mois, du 28 août au 2 octobre. Original aussi puisqu'il a lieu dans une ancienne halle industrielle.

Des sites industriels en attente de transformation

Le projet "Use-In" s’inscrit dans le cadre du vaste projet de requalification d’anciens sites industriels de la ville de Seraing. Renaud Chaput est l'organisateur pour la régie communale sérésienne: "USE-In se déroule dans un lieu assez atypique puisqu'il s'agit d'une ancienne halle industrielle située au centre de Seraing" explique l'organisateur. "Une halle témoin de l'arrivée de John Cockerill il y a 200 ans à Seraing et qui a vu naitre des choses assez incroyables puisque c'est là qu'ont été construites les premières locomotives belges. Des moteurs de paquebots ont également été construits là-bas, dont le moteur du paquebot France. C'est donc un lieu assez original".

"L'objectif du festival, c'est de donner un coup de projecteur sur des lieux qui sont en attente de transformation" poursuit Renaud Chaput. "Et on s'est dit qu'en attendant que le chantier commence, on allait profiter de ces lieux, les faire revivre, et quoi de mieux que via la culture et en offrant des événements gratuits aux Sérésiens et aux Liégeois".

Des activités culturelles et festives accessibles à tous

Au programme de cette quatrième édition, une série d’activités à la fois culturelles et festives, avec pour commencer une soirée SuperFly samedi au cours de laquelle le public pourra danser: "On met en place le covid safe ticket qui permettra à tout un chacun de retrouver la piste de danse presque comme avant. Les soirées SuperFly sont des soirées soul, funk. C'est de la musique accessible à tous. Il y aura aussi de la musique électronique. On aura également une séance de cinéma avec un film assez grand public. Ce sera donc vraiment quelque chose d'accessible, et rien que pour découvrir le lieu, ça vaut la peine de pousser les portes de l'usine".

D'autres lieux insolites pour l'année prochaine

L'année prochaine, le festival prendra ses quartiers dans d'autres lieux. La halle va en effet être transformée en un lieu dédié à l'alimentation et à la gastronomie sous toutes ses formes. "Et on a déjà des pistes dans des lieux tout aussi originaux et visuellement impressionnants" conclut Renaud Chaput.

Toutes les infos à propos du festival USE-In sur la Page Facebook Use-In ou sur le site.