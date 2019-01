Le festival Storytelling de l'OPRL: quand musique et littérature se rencontrent

"Storytelling", c'est le festival que propose dès ce jeudi 31 janvier l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Un festival qui met en lumière les liens qui unissent littérature et musique. Tous les grands compositeurs ont vu, à un moment donné, leur inspiration se nourrir de textes poétiques, théâtraux ou narratifs. Beethoven, Schubert ou encore Grieg, ce festival consacre par ailleurs une place importante à la création musicale belge d'aujourd'hui. Au programme notamment: "Fragments de Goethe" un concerto pour trombone, chœur et orchestre composé par Michel Fourgon, grand admirateur du poète allemand. " Je suis musicien, j'ai joué de nombreux instruments mais très vite, ce qui m'a prioritairement intéressé, c'est écrire de la musique" explique celui-ci " je ne suis pas du tout un instrumentiste frustré, j'ai toujours voulu faire ça." Michel Fourgon est professeur d'histoire de la musique et de composition au Conservatoire de Liège. Si l'on sait que beaucoup d'étudiants apprennent à jouer de la musique, on sait sans doute un peu moins qu'ils sont nombreux aussi à vouloir en composer. " Dans ma classe j'ai une quinzaine d'élèves qui viennent du monde entier. Beaucoup d'entre eux viennent d'Europe mais aussi d'Amérique du Sud, du Japon et de Chine, en Asie. C'est formidable et c'est très enrichissant car si je leur transmets des connaissances, ils m'apprennent eux-aussi beaucoup de choses." Le concerto composé par Michel Fourgon, qui sera créé dans le cadre du festival "Storytelling", est une œuvre initialement commandée par le CAV&MA, le Centre d'Art Vocal et de Musique Ancienne, dont dépend par ailleurs le Chœur de Chambre de Namur. " Au départ ça peut paraître un peu paradoxal puisque l'on est un Centre de Musique Ancienne et que le Chœur de Chambre de Namur a fait sa réputation dans le domaine des musiques anciennes, du 16e au 17e siècle " explique Jean-Marie Marchal, directeur du CAV&MA " si il est important de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine du passé, il est tout aussi important de compléter ce patrimoine avec des compositeurs de notre temps." Chanter ou jouer une œuvre écrite par un compositeur d'aujourd'hui procure un plaisir particulier. " Les compositeurs du 17e ou 18e siècle ne sont évidemment plus de ce monde" ajoute Jean-Marie Marchal " ici, ce qui amplifie le plaisir c'est de travailler avec le compositeur vivant, présent et de pouvoir dialoguer avec lui. C'est quand-même très émouvant." Le festival "Storytelling" propose six concerts, dont trois œuvres belges mais aussi des musiques de scène, de la musique de chambre et même...du slam! A découvrir dès ce jeudi 31 janvier jusqu'au 3 février en la Salle Philharmonique mais également au Théâtre de Liège, à la Cité Miroir et dans le cadre des Concerts de Midi de la Ville de Liège. INFOS: www.oprl.be