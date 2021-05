Le Festival Paroles d’Hommes se tiendra finalement du 7 au 16 juin avec une programmation modifiée et adaptée

Avec le déconfinement progressif, plusieurs festivals sont annoncés pour les prochaines semaines. Parmi eux, le Festival Paroles d’Hommes, un festival itinérant qui se tiendra sur dix jours avec une variété de styles et d’arts de la scène. Cette 20e édition sera emmenée par quelques grands noms comme Guillermo Guiz, Bruno Coppens ou encore Jean-Luc Fonck.

À la base prévu en février avec 25 spectacles, Paroles d’Hommes a été déplacé en juin. Une édition réduite avec dix spectacles et une exposition. Fidèle à son itinérance, le festival voyagera de la Cité Miroir à Liège jusque Malmedy, en passant par Verviers, Trois-Ponts, Dison, Soumagne et Herve.

"C’est une des forces du festival, parce qu’on a des partenaires qui sont avec nous depuis des années. Nous avons un noyau de spectateurs qui nous suivent et qu’on retrouve presque tous les soirs", se réjouit Patrick Donnay, le directeur de Paroles d’Hommes.

Le festival marque le coup pour ses 20 ans

Le festival aborde chaque année des thèmes de société, alliés à l’humour et la musique. Pour ses 20 ans, côté artistes, ce sera une sorte de "best of". "On voulait faire venir les artistes qui ont marqué les vingt ans du festival", explique Patrick Donnay. "On aura par exemple Le Champs de bataille, le livre de Jérôme Colin, puis des grands classiques comme Guillermo Guiz, Bruno Coppens, Jean-Luc Fonqu ou Vincent Pagé."

La programmation s’adapte aux mesures sanitaires

Suite aux dernières mesures gouvernementales empêchant l’ouverture des salles de spectacle avant le mercredi 9 juin, le Festival Paroles d’Hommes vient de procéder à des changements de dernière minute : ainsi, la Cité Miroir accueillera "Le Champ de bataille " avec Thierry Hélin le 13 juin au leu du 3.

Les spectacles Pueblo avec David Murgia et Frédéric, de Jean-François Breuer, sont reportés à 2022. Quant à Guillermo Guiz, il sera présent à Malmedy et non plus à Welkenraedt. Jean-Luc Fonck clôturera le festival à Soumagne le 16 juin

Vous pouvez retrouver tous les détails sur le site internet de du Festival Paroles d’Hommes.