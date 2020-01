Le Festival Lumières d'hiver pour les tout-petits

Le Centre Culturel de Herstal, dont l’objectif est de travailler en profondeur le secteur de la Jeunesse, organise le Festival Lumières d’hiver pour les petits dès 1 an.

Plusieurs activités et différentes disciplines sont proposées aux petits ainsi qu’à leurs parents. Comme l'explique Marie Malavisi, (animatrice au Centre Culturel de Herstal):"le vendredi, par exemple, nous proposons un atelier en mouvement qui se déroule avec les parents et les enfants. Une danseuse invite les enfants à découvrir le mouvement et la danse. Le parent est là pour aider le petit pour un vrai moment de complicité".

"Tama", un spectacle du Théâtre de la Guimbarde

Il s’agit d’un spectacle né de la rencontre entre un musicien breton et une chanteuse burkinabé. Ce sont deux univers différents qui réunissent des comptines traditionnelles et de la musique classique. C’est un spectacle coloré et chaleureux. Le petit plus réside dans le fait qu’après le spectacle, les enfants sont invités à venir toucher les instruments utilisés par les artistes et à les découvrir de plus près.