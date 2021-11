Le Festival International de Liège : trois semaines de spectacles aux confins du politique et de la poétique

Le Festival International de Liège est de retour du 5 au 26 février 2022 pour trois semaines de théâtre, de danse et de musique en provenance d’Italie, d’Espagne, de Pologne, du Cameroun, de France et de Belgique. Les spectacles proposés sont ceux qui étaient initialement programmés pour l’édition 2021. Une édition annulée en raison de la crise sanitaire.

Un festival qui interroge le présent

C’est en quelque sorte devenu son leitmotiv. Le Festival International de Liège interroge le présent, comme le rappelle son directeur Jean-Louis Colinet. "C’est un festival qui parle du monde d’aujourd’hui, des grandes questions qui traversent notre époque et qui se veut ouvert à un large public. Les spectacles qu’il propose ne demandent pas des clés de lecture, ils plongent au coeur de l’humain, ils se situent aux confins du poétique et du politique et c’est ce qui fait son succès."

Des spectacles de femmes, portés par des femmes

Hasard de la programmation, un fil rouge relie trois spectacles belges parmi les six à l’affiche : la position de la femme et le sort qu’il leur est réservé aujourd’hui dans nos sociétés. Une thématique commune abordée sous des angles différents. Dans "Les Dévorantes", une création de Sarah Espour, il est question de transgression au féminin à travers l’histoire de cinq femmes meurtrières tandis que la création de Céline Chariot dont le titre "Marche Salope" claque comme une gifle, aborde la question du viol et de l'amnésie traumatique qui en résulte. Et c’est la prostitution qui fait débat dans "Paying for it" du collectif La Brute. "C’est un spectacle très documenté pour lequel les comédiens ont interrogé de nombreuses travailleuses du sexe, des gens de la brigade des moeurs, des associations de défense des travailleuses du sexe mais aussi des clients" explique Jean-Louis Colinet. Les spectacles belges proposés sont le fruit du travail de jeunes artistes et compagnies francophones, dont beaucoup sont issus du Conservatoire de Liège.

3 images "Marche salope" de Céline Chariot © Tous droits réservés

Au programme, épinglons également "Pueblo", le dernier spectacle du tandem Ascanio Celestini et David Murgia ainsi que "Music For Threes", un des premiers volets d’un hommage qui sera rendu prochainement dans quatre centres culturels liégeois au musicien et compositeur Garrett List.

3 images Mirage (Un jour de fête) Pièce chorégraphique pour huit danseurs par la Cie française Dyptik © Tous droits réservés

Le festival s’ouvrira de manière festive avec "Mirage", une pièce chorégraphique pour huit danseurs de la compagnie française Dyptik. Le Festival International de Liège prend ses quartiers au Manège Fonck/ Ecuries et dans la Salle B9 de l’Institut Saint-Luc.