Le Festival de Jazz de Liège débute ce jeudi

Au total, 30 concerts sont proposés à l'affiche. Un festival très ouvert, très éclectique. Amateur occasionnel de jazz ou auditeur averti, chacun devrait y trouver de quoi réjouir ses oreilles.

Le Festival de Jazz de Liège, ce sont des grands noms du jazz. Comme John Scoffield, guitariste aux côtés de Miles Davis. Mais c'est aussi l'arrivée de ce que l'on appelle la nouvelle scène londonienne. Fabrice Lamproye, directeur du festival: « Ce sont des musiciens qui sont à la fois des musiciens de jazz mais qu'on retrouve aussi parfois dans des formations hip hop, qui aiment mélanger les styles et qui donc touchent aussi un public plus large et plus jeune ».

Le jazz et le hip hop bons amis. La combinaison peut paraitre étrange. Mais les nouveaux jazzmen s'embarrassent peu des codes et puisent leur inspiration partout: « Vous allez retrouver Kamasi Washington qui est la tête d'affiche du festival et qui était un des musiciens de Kendrick Lamar, qui est un des grands rappeurs US actuels« explique Fabrice Lamproye. «Ce sont donc des musiciens qui ont besoin de se nourrir de la culture de l'autre et aussi de la technicité de l'autre puisque Kendrick Lamar va chercher à son tour des musiciens de jazz pour justement ne pas uniquement sampler des morceaux mais aussi pour avoir des créations de grands musiciens qui ont une belle technique. Et puis, dans l'autre sens, ces jeunes musiciens de jazz aiment beaucoup le hip hop aussi. Ça fait partie de la musique qu'ils écoutent et ils sont très contents d'y participer ».



Des découvertes à faire au Festival de Jazz de Liège jusqu'à dimanche.