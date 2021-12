Le Festival de Danses promet du voyage, de l'engagement et de la diversité

Le Festival Pays de Danse revient pour une 9ème édition. Vitrine de la diversité et en prise avec les enjeux sociétaux et culturels actuels, il promet des spectacles variés. Les artistes viennent des quatre coins du monde mais le festival n’oublie pas de faire la part belle aux danseurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’ancrera au Théâtre de Liège et dans une série de centres culturels de la province du 22 janvier au 12 février 2022.

On sent que le but des artistes est de faire réfléchir les gens sur des situations qui sont complexes.

Une vingtaine de rendez-vous est proposée, avec presque autant de déclinaisons de cet art. "Dans le nom de notre festival, il y a un 's' à 'Danses' et il n’est pas là par hasard. On va retrouver des propositions plus classiques, de la danse urbaine, du flamenco, des spectacles plus singuliers ou engagés", développe Bertrand Lahaut, le coordinateur. Avec ce fil rouge : l’engagement.

"On remarque que les artistes chorégraphiques posent pour le moment un constat assez dur sur une société chaotique, avec l’effondrement des écosystèmes, l’isolement, l’effritement du lien social, la résurgence des extrêmes. Mais ce qui est intéressant, c’est que ce constat n’est pas figé et qu’il est tout de suite dirigé vers l’action, un désir d’engagement et de changement", poursuit-il. "On sent que le but des artistes est de faire réfléchir les gens sur des situations qui sont complexes."