Le Festival Atlas of Transitions, cette semaine, au Théâtre de Liège

C’est une première et un moment dans la saison du Théâtre de Liège, le Festival Atlas of Transitions consacré aux migrations. Il s’agit d’une résultante d’un projet européen qui rassemble 10 institutions dans 6 pays européens différents.

Au programme des spectacles venant de différents pays ainsi qu’une plateforme pour permettre des débats sur les migrations ainsi que des ateliers et des rencontres. Le but est de donner la possibilité de découvrir ce qui se fait sur notre territoire en la matière.

Serge Rangoni (Directeur du Théâtre de Liège). "Cette semaine est vraiment destinée à mettre en valeur toutes les problématiques et toutes les questions que l’on se pose sur la migration. Il s’agit d’une thématique essentielle, aujourd’hui en Europe, et dans le monde entier. C’est certainement une thématique qui va perdurer pendant des décennies. Et nous nous adressons à toutes celles et à tous ceux qui ont des questions à se poser".

Des spectacles transdisciplinaires