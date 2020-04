Le FabLab de Liège livre 1000 visières de protection à destination de l’Italie

Une commande un peu spéciale partira du laboratoire de fabrication numérique liégeois. Ce week-end, les deux machines laser ont fonctionné à plein régime produisant 1000 visières de protection. La solidarité va au-delà des frontières. Ces visières partiront dans un hôpital éphémère en construction à Bergamo, en Italie.

Ce geste de solidarité belgo-italien, on le doit à Dominique Petta, Consul Honoraire d’Italie à Liège et CEO de 4M Group, qui retirera la commande ce lundi. Un geste symbolique fort qui marque et renforce les liens entre les deux pays.

Ces visières viendront compléter les soixante mètres cubes de matériel de médical (lits, matelas, portes Baxter, etc.) qui feront également le voyage grâce aux dons d’Hôpital Sans Frontière via le Rotary Club de Verviers et le Rotary Confluence. Le camion, spécialement affrété par l’entreprise Jost pour l’occasion, devrait être complété par de nouveaux dons tout au long de la semaine et quitter la Cité Ardente vendredi.