Le drapeau du 12e de Ligne de Spa sera à Paris pour le défilé militaire du 14 juillet

Les militaires du 12e de Ligne de Spa sont extrêmement fiers car leur drapeau (de 1832) va participer au défilé militaire du 14 juillet à Paris. En 1919, les Liégeois avaient déjà été invités au défilé de la Victoire car la France voulait remercier les militaires belges pour leurs faits d'armes lors de la première guerre mondiale.

Le drapeau a été offert par Léopold Ier

Le drapeau du 12e régiment d'infanterie est soigneusement bien gardé dans le bureau du chef de corps de la caserne de Spa. Il faut dire qu'il n'est plus tout jeune. Benoît Fontaine, lieutenant au 12e de Ligne Prince Léopold - 13e de Ligne explique: "Le drapeau nous a été confié en 1832 par le Roi Léopold Ier à la suite de l'indépendance de la Belgique. C'est toujours le drapeau initial qui a été doublé pour le protéger au fil des années. C'est ce drapeau sorti à différentes occasions qui sera au défilé de Paris".

Tout doit être impeccable

Ce drapeau va donc prendre la direction de Paris pour le défilé militaire du 14 juillet. Les militaires qui vont le porter se préparent et enfilent leur tenue de parade. Tout doit être impeccable, comme l'explique l'adjudant Michel Van Laar du Bataillon 12e de Ligne Prince Léopold - 13e de Ligne: "On fait une inspection et on regarde si les grades sont mis, si les boutons sont attachés, si les tirettes sont remontées... et les chaussures bien cirées. C'est une chose primordiale".

Le drapeau déjà présent à Paris pour le défilé de la Victoire en 1919