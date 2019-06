Le dossier Intradel/Mathot revient à la une de l'actualité

Le procureur du roi de Liège annonce officiellement la reprise des poursuites à l’encontre d’Alain Mathot, dans le dossier Intradel.

L’échéance, c’est le premier juillet. Ce jour-là, lundi donc, la cour d'appel doit confirmer ou réformer le jugement du tribunal de première instance. Les magistrats, voici un an, ont condamné presque tous les prévenus dans cette vaste affaire corruption pour un incinérateur à ordures ménagères. Plusieurs ont introduit des recours. Lorsqu’ils auront été tranchés, le dossier va revenir chez le procureur du roi, qui va pouvoir, au cours de l’été, tracer un réquisitoire pour que l’ancien député bourgmestre sérésien comparaisse, à son tour, en correctionnelle.

S’il a échappé au premier procès, c’est parce que la Chambre a refusé de lever son immunité parlementaire. Notamment parce que l’instruction a été menée à charge, et non à décharge. Mais depuis les élections de mai, plus rien ne s’oppose à la reprise des poursuites, l’intéressé n’est plus député.

La question, c’est de savoir quelle juridiction peut encore examiner le cas Mathot. Le jugement pris en son absence l’a déjà déclaré coupable, et a même chiffré la somme qu’il aurait indûment perçue. La justice liégeoise peut-elle encore en débattre sereinement ? Cette question devrait animer les prétoires à la fin du mois d’août ou à la rentrée de septembre…