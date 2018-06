Le dossier de l'explosion rue Léopold reporté au 20 septembre

La chambre du conseil de Liège a décidé jeudi de reporter au 20 septembre prochain l'examen du dossier relatif à l'explosion survenue la nuit du 26 au 27 janvier 2010 rue Léopold à Liège. Deux audiences seront consacrées aux plaidoiries des différentes parties et au réquisitoire du parquet.

Une explosion due au gaz était survenue la nuit du 26 au 27 janvier 2010 dans un bâtiment située rue Léopold à Liège qui abritait plusieurs appartements. L'immeuble touché ainsi que le bâtiment voisin s'étaient effondrés quelques heures après la déflagration alors que les opérations de secours des victimes étaient en cours. Dans les décombres, les corps de 14 personnes avaient été retrouvés. La catastrophe avait aussi fait de nombreux blessés.

Sept personnes (six personnes physiques et une personne morale) sont inculpées. Le parquet sollicite le renvoi devant le tribunal du propriétaire de l'immeuble ainsi que d'un agent technique responsable de la Ville de Liège. Le parquet demande le non-lieu contre le bourgmestre Willy Demeyer (alors président du comité exécutif de l'Association liégeoise du gaz), contre le directeur général de la Ville de Liège et de son adjoint, contre la directrice du service de sécurité et de salubrité publique ainsi que contre l'Intercommunale d'incendie de Liège et Environs.

Après huit années d'enquête et diverses procédures, le dossier devait être examiné par la chambre du conseil pour la première fois dans le cadre de la procédure de renvoi des différents inculpés. Les parties civiles ont rédigé avant cette audience des conclusions qui sollicitent le renvoi des personnes contre lesquelles le parquet réclame le non-lieu. Cette démarche a entraîné l'établissement d'un calendrier d'échange de conclusions et le report de l'audience.

Deux audiences seront consacrées à l'examen du dossier les 20 et 24 septembre prochains à 14h00.