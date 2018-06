Le dossier de l'explosion de la rue Léopold sera examiné ce jeudi

La chambre du conseil de Liège examinera jeudi lors d'une audience spéciale le dossier relatif à l'explosion de la rue Léopold survenue la nuit du 26 au 27 janvier 2010 à Liège. Cette explosion avait fait 14 morts. Sept personnes ont été inculpées et sont concernées par un éventuel renvoi devant le tribunal correctionnel. Quarante-sept personnes sont constituées parties civiles.

Une explosion due au gaz était survenue la nuit du 26 au 27 janvier 2010 dans un bâtiment qui abritait différents appartements dans la rue Léopold, à Liège. L'immeuble touché ainsi que le bâtiment voisin s'étaient effondrés quelques heures après l'explosion alors que les opérations de secours des victimes étaient en cours. Dans les décombres, les corps de 14 personnes avaient été retrouvés. La catastrophe avait aussi fait de nombreux blessés.

Après huit années d'enquête et diverses procédures, le dossier instruit par le juge d'instruction Michaux sera examiné jeudi pour la première fois par la chambre du conseil de Liège dans le cadre du renvoi des différents inculpés devant un tribunal.

Sept personnes (six personnes physiques et une personne morale) devront comparaître ce jeudi. Il s'agit du propriétaire du bâtiment, du bourgmestre Willy Demeyer (alors président du comité exécutif de l'Association liégeoise du gaz), du directeur général de la Ville de Liège et de son adjoint, de la directrice du service de sécurité et de salubrité publique ainsi que d'un agent technique responsable de la Ville de Liège. L'Intercommunale d'incendie de Liège et environs est également citée en qualité de personne morale.

Cette audience spéciale ne se déroulera pas dans les locaux habituels de la chambre du conseil mais dans une salle d'audience du tribunal correctionnel. Outre les prévenus et leurs avocats, 47 personnes sont convoquées en qualité de parties civiles.