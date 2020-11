Le directeur artistique de "Parole d’Hommes" croit dur comme fer au maintien du festival : "Les artistes en ont besoin !"

Le Festival "Paroles d’Hommes" pourra-t-il être organisé en 2021 ? Son directeur artistique y croit en tout cas. Patrick Donnay espère que les mesures sanitaires s’assoupliront dès le mois de janvier. Ce qui permettrait de célébrer les 20 ans du festival avec Sam Touzani, Guillermo Guiz, Bruno Coppens, David Murgia ou encore Angelo Bison, autour d’une programmation mêlant spectacles et humour.

Pour Patrick Donnay, le maintien de "Paroles d’Hommes" relève d’un véritable besoin, c'est une question de survie. "J’ai dit qu’il fallait absolument maintenir ce festival d’abord parce que c’est le vingtième, parce que les artistes en ont besoin : il y a quand même plus de 80 artistes dans le festival. Ensuite, parce que je crois que les gens ont besoin de culture. Donc on s’est dit : 'Si les portes sont ouvertes, on le fait.' On ne voulait pas être battus d’avance. On se devait de faire ce festival", insiste-t-il. "Si on avait décidé de se dire 'Tant pis, on ne le fait pas', on n’aurait pas été crédibles par rapport à des subsides ou des aides qu’on pourrait attribuer."

Pour le directeur artistique, mieux valait maintenir le festival dans l’espoir que les restrictions sanitaires s'assouplissent d’ici janvier. "Avec les courbes qui sont en train de baisser, on peut se dire quand même qu’il va y avoir quelque chose qui va changer, en tout cas pour monde culturel. Donc j’espère que pour la fin janvier, comme notre festival commence le 22 janvier, ce sera bon. C’est-à-dire qu’une salle où il y a 200 places, on pourra y mettre la moitié. Une plus grande salle comme Welkenraedt, on pourra placer 350 personnes. On y croit dur comme fer, on a tout fait : on a sorti la brochure, on a fait la communication et on a déjà des réservations", se réjouit Partick Donnay.

Si le Festival "Paroles d’Hommes", 20e édition, est bien maintenu, il proposera une trentaine de spectacles et activités du 22 janvier au 13 février. Le programme complet et les détails sur les réservations sont à retrouver sur leur site internet.