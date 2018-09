Le diocèse de Liège cherche des professeurs de religion

Le phénomène est généralisé dans les écoles, et c'est une conséquence de la création du cours de citoyenneté: on manque de professeurs de morale et de religion.

Depuis 3 ans, pour le fondamental, les heures de cours de religion et morale ont été divisées par deux pour faire place à une heure de citoyenneté. Résultat: les maitres de religion et morale se sont réorientés et il n'y en pas assez. Or, c'est une obligation d'organiser ces cours. Du coup, on voit fleurir les petites annonces, comme par exemple celles du diocèse de Liège cherchant des professeurs de religion pour des écoles dans toute la Province.

"Il manque effectivement un certain nombre de professeurs de religion" confie Marc Deltour, délégué épiscopal. "C'est lié évidemment à la situation que le politique a mise en place. Il n'y a donc plus qu'une heure de cours philosophique".

Il faut donc des professeurs. Des professeurs qui vont parfois vers le cours de citoyenneté. Une manière d'"assurer" leur emploi, comme le confirme Marc Deltour: "Oui, d'autant que des bruits et des rumeurs existent en disant que, probablement, dans le futur, il y aura deux heures de citoyenneté obligatoires. Ce qui n'est pas le cas sous la législation actuelle".

Et quand il n'y a pas de professeur? "Nous mettons tout en œuvre pour arriver à répondre à cette demande. Et jusqu'à preuve du contraire, nous y arrivons" conclut Marc Deltour.