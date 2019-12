Le développement de l'avion Sonaca 200 booste le groupe liégeois JDC

Le groupe JDC, au départ, c’est un "atelier protégé". L’appellation n’a plus cours : c’est désormais une entreprise à vocation sociale. Depuis longtemps, elle ne se contente plus de travailler dans le secteur de l’emballage ou du câblage, plutôt classiques pour ce genre de firme : elle possède un département de haute technologie, pour l’aéronautique et la défense. Elle collabore depuis plusieurs années avec la Sonaca. Et dans le cadre du projet d’avion de tourisme que la société carolorégienne a développé, le groupe JDC a franchi de nouvelles étapes dans sa diversification et son acquisition de compétences.

Il fournit plusieurs pièces en matériau composite, par exemple, les capots avant et les trappes d’ouvertures pour le nez de l’engin, ou encore des éléments pour l’empennage arrière. Depuis le début de cette année, la fabrication de l’appareil est montée en cadence dans une ligne d’assemblage dans le namurois, et le contrat pour JDC porte sur deux cent cinquante exemplaires. Mais ce n’est pas tout…

Des études sont en cours, au siège de Grâce-Hollogne, pour la fourniture de jonctions entre les ailes et le fuselage. De quoi donner aux travailleurs du savoir-faire, à valoriser ensuite à l’international.