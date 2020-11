Le dernier tronçon à rénover de la ligne Welkenraedt-Ostende en chantier… sous chapiteau

Ce sont des travaux particulièrement intensifs qui sont en cours depuis le début de la semaine sur la ligne ferroviaire entre Welkenraedt et Ostende, à hauteur d’Olne. Des travaux qui vont terminer la rénovation complète de la ligne la plus fréquentée de Belgique. Des travaux qui ne sont pas sans incidences pour les navetteurs.

" L’objectif est de remplacer à Olne tous les aiguillages et toute la caténaire, ainsi que la signalisation. Ici, on a des installations qui ont 40 ans d’âge, qui sont en mauvais état, donc on a un avis de ralentissement sur les voies à 40 km/h pour éviter d’avoir des ennuis ", explique Olivier Philippe, le directeur du district Sud-Est d’Infrabel.

Ces travaux s’attaquent donc au dernier tronçon à rénover de la ligne la plus fréquentée de Belgique : " Ça fait 10 ans qu’on rénove cette ligne et c’est vraiment le dernier maillon à remplacer. Après ces travaux, la ligne aura été complètement rénovée et les trains pourront rouler à vitesse normale et gagner quelques minutes entre Liège et Verviers ", précise-t-il.