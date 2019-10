Le député PS Ben Achour : la présidente Targnion doit partir

"Nethys, c'est la Russie post-soviétique" s'énerve le député socialiste verviétois Malik Ben Achour. "On se nourrit sur la bête entre petits copains". Muriel Targnion a exagéré estime Malik Ben Achour. Il est temps qu'elle en tire les conséquences et qu'elle quitte le conseil d'administration d'Enodia ex-Publifin.

"Elle doit quitter la présidence d'Enodia"

"Muriel Targnion a persisté à défendre les méthodes de direction de Nethys. Et en le faisant, elle s'est mise en contradiction avec les actionnaires - les communes et la province - et en contradiction complète avec la position du parti socialiste. Compte tenu de ceci, je considère - et nous sommes beaucoup de socialistes à le penser - que sa position est devenue intenable et qu'elle doit quitter la présidence d'Enodia.

Sa position n'est plus alignée sur celle du parti socialiste alors qu'on entend beaucoup de représentants communaux exprimer leur mécontentement par rapport à une certaine forme de manque de vigilance. Je ne sais pas ce qui a motivé la présidente à s'obstiner dans la défense du mode de fonctionnement de Nethys et la méthode Stéphane Moreau. Au mieux, c'est, de sa part, une forme de négligence, de complaisance, de naïveté. Au pire, c'est par intérêt qu'elle agit de cette manière."

La position de Ben Achour "avalisée par le PS"

Est-ce que vous, député socialiste, avez l'aval de votre parti pour prendre cette position publiquement ?

"Oui. C'est en concertation avec le parti. Et avec des membres du gouvernement wallon. C'est une expression qui correspond à la position du parti socialiste."

Quant au poste de bourgmestre de Muriel Targnion, Malik Ben Achour ne le remet pas en cause : En raison des positions qu'elle a prises, elle est fragilisée comme bourgmestre mais il est encore temps, je pense, pour elle, de se recentrer sur la ville de Verviers" précise celui qui est l'un de ses rivaux au PS verviétois "et de faire le travail que les citoyens verviétois attendent".