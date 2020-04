Le député Ecolo Samuel Cogolati demande la suspension de la révision de Tihange 1

Le député fédéral Ecolo Samuel Cogolati a demandé ce mercredi au Ministre de l’Intérieur à la Chambre de suspendre les travaux de révision du réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Tihange. Il rejoint ainsi l’appel lancé il y a deux semaines côté syndical en évoquant le fait que le chantier de Tihange 1 ne permettrait pas de respecter les mesures de distanciation physique.

Engie-Electrabel affirme que ces travaux sont nécessaires pour que l’unité concernée puisse être disponible l’automne et l’hiver prochains et que des dispositions ont été prises pour assurer cette révision en toute sécurité sanitaire.

Globalement, le nombre de travailleurs occupés sur le site de la centrale a été très fortement réduit : il représente moins d’un tiers par rapport à la normale.

Mais pour Samuel Cogolati : "La poursuite des travaux n’est pas indispensable durant cette période de crise. Non seulement la suspension de la révision de Tihange 1 permettrait de mettre 400 travailleurs à l’abri de la contagion, mais elle protégerait aussi le reste du personnel mobilisé sur Tihange 2 et 3 en divisant par deux la densité de travailleurs sur le site. En plus, les travailleurs de Tihange 1 ainsi confinés pourraient venir en renfort sur Tihange 2 et 3 en cas d’absences et/ou d’intensification de la crise pour garantir la sûreté du site.".

Entamée en décembre dernier, la révision de Tihange 1 doit, selon la prévision actuelle, se clôturer le 10 juillet prochain. Samuel Cogolati estime que : "Si les travaux sont clôturés en août 2020, la sécurité d’approvisionnement durant l’hiver 2020 n’en sera en rien impactée.". Mais Engie-Electrabel explique qu'il est bel et bien important de respecter le planning car celui-ci a été établi en fonction d'un calendrier global incluant aussi les révisions des autres unités de production d'électricité.