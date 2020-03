Le déménagement du MontLégia a commencé

C’est parti pour le déménagement du CHC. Dans trois semaines à peine, le nouvel hôpital du MontLégia ouvrira ses portes. Trois cliniques du CHC – Rocourt, l’Espérance et Saint Joseph- réunies dans un seul bâtiment. Le gros du déménagement, ce sera le week-end du 28 et 29 mars. Mais le ballet des cartons a bel et bien commencé.

Avec 6000 m³ à déplacer mieux vaut effectivement s’y prendre un peu à l’avance. Pendant trois semaines, une trentaine de déménageurs seront mobilisés 7 jours sur 7.

6000 m³ à déménager, 350 allers-retours

Pour l’instant, les cartons contiennent surtout des documents administratifs et du petit matériel médical. Pas question évidemment d’entraver le fonctionnement des services médicaux en les privant d’outils indispensables.

C’est donc vers la fin que le déménagement deviendra plus technique, avec du matériel médical de pointe à transporter. " On prévoit des emballages spécifiques pour le protéger. Tout sera sur roulette pour éviter les manutentions de portage et les risques d’accident ", explique Marc Nahon, représente la société Mozer, qui s’occupe de ce déménagement.

En tout, les déménageurs devraient faire quelque 350 allers-retours entre les trois cliniques du CHC et le nouvel hôpital du MontLégia.