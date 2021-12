Le Delhaize de Boncelles en grève depuis mercredi

Depuis mercredi, le personnel du Delhaize de Boncelles, sur les hauteurs de Liège, mène des actions. Faute de réponse de la direction, le magasin est même fermé.

Comme dans d'autres groupes de la grande distribution, le personnel réclame de meilleures conditions de travail et des renforts. Stéphane Breugelmans, CNE: "Le personnel demande des bras, demande du personnel, demande un peu de reconnaissance, une meilleure amélioration des conditions sanitaires, un maintien de leurs derniers acquis, comme notamment le maintien des chèques-repas, et non leur diminution comme la direction le prévoit".

"Le Delhaize de Boncelles est un des magasins qui, à l'heure actuelle, malgré les conditions sanitaires, fait une croissance économique exponentielle, et on voit que les conditions de travail ne s'améliorent pas" explique le délégué. D'où cette action de grève à Boncelles.

"Si nous n'avons pas un pas en avant de la direction, le Delhaize sera certainement encore fermé demain" poursuit Stéphane Breugelmans. "Je suppose que d'autres points de vente vont emboiter le pas très rapidement parce que la tension se fait sentir de plus en plus sur le dos des travailleurs".

Le mouvement pourrait donc s'étendre après les assemblées menées ce vendredi sur différents sites du groupe.