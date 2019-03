Le Cwarmê s'apprête à vivre sa 561ème édition

L'effervescence croît peu à peu du côté de Malmedy qui célébrera sa 561ème édition de son Cwarmê. Un carnaval purement wallon mais aussi un carnaval de rue, les deux caractéristiques majeures des festivités auxquelles tout carnavaliste malmédien tient comme à la prunelle de ses yeux. C'est sans doute ce qui fait le succès du Cwarmê auprès d'un public toujours très important issu de la région mais aussi de bien plus loin, attiré par ce folklore très particulier.

Le wallon, langue véhiculaire

Les Malmédiens sont très fiers de perpétuer le caractère wallon de leur carnaval. Au Cwarmê, tout se fait en wallon: depuis les discours du samedi lors de la remise des clés de la Ville au Trouv'lê jusque dans les chants des participants au cortège dominical en passant par les "rôles" du lundi, sans oublier les noms truculents des 15 masques traditionnels. L'usage du wallon est donc exclusif et transmis aux plus jeunes qui suivent même des cours de wallon durant l'année scolaire afin d'être "à la hauteur" lors du Cwarmê. Le répertoire des chansons wallonnes s'enrichit d'année en année grâce à la créativité des auteurs locaux.

Figurants et public en action.

L'autre spécificité réside dans les jeux de rôle sciemment organisés lors du grand cortège mais également après celui-ci lors de ce qu'on appelle les bandes courantes (bânes corantes en wallon); les 15 masques traditionnels qui forment le cortège jouent un rôle actif: en effet, le défilé dominical n'est en rien une parade rutilante comme on en trouve dans les carnavals de type rhénan: à Malmedy, chaque masque traditionnel fera réagir le public avec taquinerie mais sans aucune méchanceté ou brutalité. Ainsi, la Haguète, le masque traditionnel le plus réputé du Cwarmê, haut en couleurs avec ses plumes imposantes en guise de couvre-chef, saisit un spectateur avec son "hape-tchâr" (attrape-chair), une sorte de pince télescopique en bois, avec lequel la Haguète lui impose de se mettre à genou pour dire pardon pour les fautes commises durant l'année. Le Boldjî va quant à lui tapoter sa grande panule en bois sur le postérieur des spectatrices. le Cwapî, un cordonnier à chevelure rousse et hirsute, fabriquera une paire de chaussures en taquinant verbalement les dames qu'il aura choisies. les Longs-Ramons munis d'une immense perche terminée d'un bouquet de genets, décoifferont à qui mieux-mieux les spectateurs, tandis que les Longs Nés, toujours très nombreux choisiront une proie dans le public qui les obligera à imiter tous ses gestes en courant à travers les rues avant de payer un verre à la petite troupe malicieuse. Qant au Véheu, dont la légende remonte au Moyen-Age, c'est le farceur du Cwarmê alors que Lu Sotê, le nuton des légendes ardennaises, multiplie les facéties.

Le Trouv'lê, chef du Cwarmê

Si le carnaval malmédien n'est en rien comparable avec le carnaval rhénan son prince et ses pages, il possède tout de même son chef emblématique qui recevra dès samedi les clés de la Ville des mains du Bourgmestre. Incarné cette année et pour deux ans par Yvan Michel, le Trouv'lê symbolisera le pouvoir durant tout le Cwarmê et veillera à son bon déroulement. Il défilera aux sons de "sa" marche en tête de cortège aux côtés de la Grosse Police qui ouvre les festivités et sera accompagné du Djoup'sène, cet autre chapardeur aux mains liées en raison de ses exactions passées. Le Trouv'lê portera son costume rouge en velours fin et sera armé de sa trouvalle, une pelle à grain qui ne le quittera jamais.

Danse de la Haguète et bouquet final

Un premier cortège, en l'absence des tous les masques traditionnels qui ne sortent que le dimanche, se déroulera samedi à 16h, prélude au grand rendez-vous dominical: fort de 2500 figurants, le cortège partira à 14h de la place de Rome pour boucler un itinéraire de 2 kilomètres à travers Malmedy. Il sera précédé à 13 heures de la légendaire danse de la Haguète place Albert 1er et sera suivi des bandes courantes, le moment où masques traditionnels et sociétés s'éparpillent dans la cité dans un joyeux tumulte. S'en suivra à 18h30, place Albert 1er, le bouquet final en musique exécuté par toutes les sociétés.

Après une journée de lundi réservée aux Rôles (des saynètes humoristiques sur la vie locale), le Cwarmê 2019 s'achèvera mardi soir par le brûlage de la Haguète place Albert 1er animé par cinq sociétés musicales.

Le Cwarmê 2019 aura alors vécu.

Infos: malmedy.be